"УЗ" планирует запустить еще один поезд в Польшу Планируется, что конечной остановкой поезда будет город Хелм в 25 км от украинско-польской границы.

"Укрзализныця" рассматривает возможность запустить еще один скоростной поезд "Интерсити+" в Польшу.

Об этом сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервису "УЗ" Игорь Романкив в интервью Delo.ua.

Планируется, что конечной остановкой поезда будет город Хелм, который находится в 25 км от украинско-польской границы в Волынской области.

"К сожалению, по территории Польши не так много нашей широкой колеи. Здесь очень многое зависит от польских коллег: насколько они будут готовы допустить наше пассажирское движение на свою территорию. Ближайшая перспектива - поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности в страны Балтии, но это уже в среднесрочной перспективе", - сказал Романкив.

Он также рассказал, о первом международном рейсе скоростного поезда "Интерсити+" в Перемышль.

"Однозначно, это очень перспективное направление. Хотя бы потому, что это первый украинский скоростной поезд, который доезжает до города в европейской стране. Это меняет стереотипы международного путешествия железнодорожным транспортом. Чтобы добраться из Киева в Перемышль этим поездом, нужно пока всего чуть более семи часов", - отметил Романкив. "Например, в рейсе 1 января 2017 при вместимости поезда 579 кресел в Перемышль путешествовали 268 пассажиров - то есть почти 50%. А 9 января был знаменательный день: до Перемышля продано 579 билетов - то есть 100%", - добавил он.

Напомним, 23 декабря новый поезд сообщением Киев - Львов - Перемышль совершил свой первый рейс. "Укрзализныця" также планирует запустить поезд сообщением Мукачево - Будапешт.