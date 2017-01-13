Боевики передали украинской стороне тела трех погибших морпехов В ближайшее время состоится опознание и судмедэкспертиза.

Фото: Пресс-центр АТО

Боевики передали украинской стороне тела трех погибших военнослужащих которые пропали 8 января возле линии разграничения под Мариуполем.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

"Сегодня в Донецке представителям гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация- 200" передали тела трех погибших украинских военнослужащих. Сейчас тела доставляются в город Днепр, где они будут переданы следственным органам Национальной полиции и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

В ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судмедэкспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли военнослужащие.

Напомним, 8 января трое военнослужащих, выполняющей задания на Мариупольском направлении, не вернулись в место расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней, но затем Минобороны подтвердило гибель бойцов.

По данным ТСН, погибли 23-летний, 30-летний и 54-летний бойцы. Морпехи выполняли задание возле линии разграничения, после чего не вернулись в место расположения. Их разыскивали несколько дней.