СБУ решила награждать граждан огнестрельным оружием не более одного раза Соответствующие изменения внесены в Положение о ведомственном знаке отличия СБУ.

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Служба безопасности Украины решила награждать граждан ведомственной наградой в виде огнестрельного оружия не более одного раза.

Об этом говорится в приказе СБУ, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Приказом внесены изменения в Положение о ведомственном знаке отличия СБУ "Огнестрельное оружие".

"Лицо может быть награждено знаком отличия СБУ "Огнестрельное оружие" только один раз". О вручении оружия составляется соответствующий протокол", - говорится в документе.

Также отменена норма об обязательной сдаче наградного оружия органам внутренних дел после смерти награжденного лица или после вынесения судом обвинительного приговора в его отношении. Напомним, в марте прошлого года президент Петр Порошенко наградил именным оружием, тренера сборной Украины по футболу, а также президента ФФУ.