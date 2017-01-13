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СБУ решила награждать граждан огнестрельным оружием не более одного раза

Соответствующие изменения внесены в Положение о ведомственном знаке отличия СБУ.

СБУ решила награждать граждан огнестрельным оружием не более одного раза
Фото: liveinternet.ru

Служба безопасности Украины решила награждать граждан ведомственной наградой в виде огнестрельного оружия не более одного раза.

Об этом говорится в приказе СБУ, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Приказом внесены изменения в Положение о ведомственном знаке отличия СБУ "Огнестрельное оружие".

"Лицо может быть награждено знаком отличия СБУ "Огнестрельное оружие" только один раз". О вручении оружия составляется соответствующий протокол", - говорится в документе.

Также отменена норма об обязательной сдаче наградного оружия органам внутренних дел после смерти награжденного лица или после вынесения судом обвинительного приговора в его отношении. Напомним, в марте прошлого года президент Петр Порошенко наградил именным оружием, тренера сборной Украины по футболу, а также президента ФФУ.

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Тэги: СБУ, оружие и вооружение, награждение

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