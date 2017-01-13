В Одессе двое водителей устроили перестрелку из-за правил движения Полиция квалифицировала инцидент как "хулиганство".

Фото: Рада Майер / Facebook

В Одессе из-за конфликта на дороге двое водителей устроили перестрелку из травматического оружия.

Об этом сообщается на сайте полиции

Инцидент произошел 12 января на улице Приморской. Полиция квалифицировала его как "хулиганство".

"Поступило сообщение о том, что на улице двое неустановленных водителей начали драку. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Установлено, что водителями оказались двое одесситов в возрасте 35 и 65 лет. Во время конфликта, возникшего в результате нарушения правил дорожного движения, мужчины начали потасовку, а в дальнейшем - стрельбу из травматического оружия", - говорится в сообщении.

Полицейские вызвали "карету" скорой помощи, участникам конфликта была оказана медицинская помощь. Одному из пострадавших диагностировали ранение в области колена и бедра, а второй - гематому затылочной области и ранение левой стопы.

Фото: Рада Майер / Facebook

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Местный сайт "Думская" сообщил, что одним из участников конфликта является участник АТО, а вторым - бывший зампрокурора Одесской области (в 1980-1990-х годах), а сейчас директор компании "Паритет" Валерий Лавров.

Фото: Рада Майер / Facebook

Напомним, в пятницу в одном из ресторанов в центре Киева молодой человек выстрелил себе в голову из пистолета.