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Минобороны разоблачило фейк о захвате в плен бойцов АТО

Сепаратисты выдают видео двухлетней давности за новое.

Минобороны разоблачило фейк о захвате в плен бойцов АТО

Информация о захвате под Донецком украинских военнослужащих и техники является очередным фейком российской пропаганды, говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Указанному видео, размещенному 10 января 2017 года на сайте одного из пропагандистских российских телеканалов как хроника последних событий на Донбассе, на самом деле почти два года, в нем речь идет о событиях в Дебальцево", - отмечает  Минобороны.

Обнародование российскими пропагандистами старых видеокадров имеет целью поднять боевой дух российско-оккупационных войск на Донбассе, который в последнее время ощутимо упал, добавили в министерстве.

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