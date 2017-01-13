Минобороны разоблачило фейк о захвате в плен бойцов АТО Сепаратисты выдают видео двухлетней давности за новое.

Информация о захвате под Донецком украинских военнослужащих и техники является очередным фейком российской пропаганды, говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Указанному видео, размещенному 10 января 2017 года на сайте одного из пропагандистских российских телеканалов как хроника последних событий на Донбассе, на самом деле почти два года, в нем речь идет о событиях в Дебальцево", - отмечает Минобороны.

Обнародование российскими пропагандистами старых видеокадров имеет целью поднять боевой дух российско-оккупационных войск на Донбассе, который в последнее время ощутимо упал, добавили в министерстве.