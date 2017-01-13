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Четыре человека погибли в ДТП в Черновицкой области

Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

Четыре человека погибли в ДТП в Черновицкой области
Фото: facebook.com/MNSCHE

Водитель и все три пассажира легкового автомобиля Mercedes погибли в ДТП в Черновицкой области.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, поздно вечером 12 января на объездной дороге возле с. Чагор Глыбочского района водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Из легкового авто тела погибших пришлось доставить с помощью специальных инструментов.

Водителя микроавтобуса и трех его пассажиров госпитализировали в больницу Черновцов.

Напомним, 46 граждан погибли, 464 получили травмы в авариях на дорогах за период с 5 по 12 января.

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Тэги: ДТП, Черновицкая область

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