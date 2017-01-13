Отобравшим у курьера пиццу киевлянам грозит 10 лет тюрьмы Действия двух жителей Дарницкого района квалифицированы как разбой.

Фото: npu.gov.ua

В Дарницком районе Киева двое местных жителей заказали пиццу, но расплачиваться с курьером за нее не стали и применили к нему силу. Действия злоумышленников квалифицированы как разбой, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Инцидент произошел около пяти часов утра. Курьер рассказал полиции, что на работе получил заказ на доставку пиццы, но когда приехал по указанному адресу, двое неизвестных набросились на него, избили и ограбили, угрожая оружием.

Правоохранители через несколько часов задержали злоумышленников. Те были пьяными.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.