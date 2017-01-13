СБУ нашла обгоревший ранец российского десантника в зоне АТО Рюкзак и боеприпасы обнаружили у Марьинки.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine/

В "серой зоне" в районе Славного Марьинского района Донецкой области оперативники СБУ, выдвинувшиеся на поиск диверсантов, нашли обгоревший ранец российского десантника.

"Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии", - сообщает спецслужба в фейсбуке.

Также сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 единиц, две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.

Напомним, осенью прошлого года в Азовском море выловили российский беспилотик. На флеш-накопителе БПЛА оказались данные о запуске с территории России.