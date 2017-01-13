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Штаб АТО насчитал 78 обстрелов за сутки

Трое военных получили ранения.

Штаб АТО насчитал 78 обстрелов за сутки
Фото: Макс Левін

За минувшие сутки, 12 января, российско-оккупационные войска совершили 78 обстрелов украинских позиций на Донбассе. Трое военных получили ранения.

Как сообщает штаб АТО, на Мариупольском направлении боевики вели огонь в сторону позиций ВСУ из минометов в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино и Талаковке стрелял снайпер.

На Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому, из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреляли Луганское, Троицкое и Зайцевое. Из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ в районе Каменки, Луганского, Зайцевого, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

Напомним, в среду, 11 января, в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще пятеро получили ранения.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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