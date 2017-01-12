В подъезде многоэтажки в Днепровском районе Киева произошел взрыв По предварительному заключению, в почтовом ящике взорвалась граната.

В Днепровском районе Киева в жилом доме произошел взрыв. По предварительным данным, в почтовом ящике взорвалась граната, сообщает отдел коммуникации ГУНП Киева.

Взрыв произошел в подъезде на улице Луначарского вечером 12 января. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пострадавший от госпитализации отказался. По словам жителя дома, который стал свидетелем произошедшего, мужчина был больше напуган, чем ранен.

Проводится осмотр места происшествия, работают эксперты-взрывотехники. По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют произошедшее как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в четверг на заводе в Киеве взорвалась печь для выращивания кристаллов.