Трое украинских военных получили ранения в зоне АТО С начала суток зафиксировано 38 обстрелов со стороны боевиков.

Фото: Макс Левін

С начала суток боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях. В результате трое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении террористы обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. По Талаковке также открывали огонь из вооружения БМПЮ в районе Широкино стрелял снайпер боевиков.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов террористы вели огонь по Золотому и Крымскому, из гранатометов и стрелкового оружия били по Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции военных в районе Камянки, Луганского, Зайцево Авдеевки и Троицкого.

Напомним, в среду, 11 января, в результате боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения.