Участники АТО и переселенцы смогут получать бесплатную правовую помощь независимо от дохода Изменение не потребует дополнительного финансирования

Фото: picma.ru

5 января вступили в силу изменения к Закону Украины «О бесплатной правовой помощи» в части расширения круга лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь. Об этом сообщил директор Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский в эфире "Громадского радіо".

"Теперь субъектами юридической помощи являются также вынужденные переселенцы, те, кто обратился за получением статуса переселенца, а также те, кто имеет статус участника боевых действий или обратились за получением такого статуса, люди, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов (для трудоспособных лиц), а также люди, которые получают пенсию или социальную помощь в размере, не превышающем два прожиточных минимума (для нетрудоспособных лиц)", - сообщил Андрей Вишневский. По его словам до изменений в законодательстве за бесплатной правовой помощью до к юристам обратилось 3% участников АТО, и 0,1% ВПЛ.

Для расширения списка субъектов бесплатной правовой помощи не потребуется дополнительное финансирование.

"Система юридической помощи готова к увеличению обращений отдельных категорий людей. Это не потребует увеличения количества денежного обеспечения. В частности из-за того, что Минюст сэкономил средства, ликвидировав более 600 своих территориальных отделений. А мы смогли запустить более 400 бюро правовой помощи. После этого количество обращений к нам выросла в 4 раза", - рассказал директор Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский.

Напомним, Петро Порошенко подписал закон о досрочной пенсии для участников АТО.