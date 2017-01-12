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40 человек погибли в ДТП с начала снегопадов в Украине

398 граждан получили травмы на дорогах, начиная с 5 января.

40 человек погибли в ДТП с начала снегопадов в Украине
Архив
Фото: Виталий Мирошниченко

11 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли трое и были травмированы 59 граждан, сообщается на сайте Наполиции.

В Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.

Сводки об аварийности на автодорогах Нацполиция начала публиковать с началом снегопадов в Украине 5 января.

В период с 5 по 10 января на автодорогах погибло 37 человек, травмы получили 339 граждан.

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Тэги: ДТП, снегопад, непогода

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