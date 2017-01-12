В Красногоровке в жилой пятиэтажный дом попала мина Тяжело ранен мужчина.

В Красногоровке в результате прямого попадания мины в жилой пятиэтажный дом получил тяжелое ранение мужчина.

Об этом в Facebook сообщил глава ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"С 23.00 боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом по ул. Суворова, получил тяжёлое ранение мужчина 1950 г.р. Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь", - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что в среду вечером боевики обстреляли Авдеевку. Перебита ЛЭП, обесточена Донецкая фильтровальная станция.