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В Киеве полицейский попался на взятке в $ 3,5 тыс.

Деньги он требовал за меньшее наказание за грабеж.

В Киеве полицейский попался на взятке в $ 3,5 тыс.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В Киеве следователи прокуратуры задержали полицейского, который требовал взятку в 3,5 тыс. долларов США. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

В обмен на взятку оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений пообещал гражданину посодействовать в назначении ему более мягкого наказания за совершение грабежа.

Полицейский получал взятку в несколько этапов. Во время передачи последней части указанной суммы в размере 2,2 тыс долларов США оперуполномоченный был задержан работниками прокуратуры и УВБ.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Ранее в январе в Запорожье руководитель подразделения таможни попался на $5 тыс. взятки.

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Тэги: Киев, взяточничество, полиция

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