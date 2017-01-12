Боевики обстреляли Авдеевку Перебита ЛЭП, обесточена Донецкая фильтровальная станция.

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Из-за обстрела боевиков в Авдеевке перебита одна из двух линий электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Боевой снаряд упал недалеко от Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

Об этом в среду вечером в Facebook сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

"Что-то тяжёлое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", - написал он.

Об обстреле промзоны также сообщил координатор "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

"Сейчас боевики открыли огонь по промзоне (Авдеевка). Работают террористы из 120мм и 152мм орудий. Стрелковое и гранатометы не прекращается. Жесткий обстрел начался час назад, наши пока молчат в ответ. Огонь ведут из Макеевки и Ясиноватой", написал он.

Позже Кабакаев добавил, что подразделения ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь в сторону огневых позиций противника.

"В течении 30 минут боевики разбежались с позиций, у них есть потери, уточняем", - сообщл он.

Напомним, боевое столкновение между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и врагом произошло 7 января. Силы АТО отбили атаку боевиков.