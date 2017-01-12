В Лукьяновском СИЗО совершено нападение на охрану (обновлено) Один из подозреваемых по делу батальона "Торнадо" отрезал себе ухо, однако врача вызвали не сразу.

Фото: Цензор.нет

В Лукьяновском СИЗО произошло бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану.

Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Синицын.

"Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много", - написал Синицын.

О бунте в СИЗО также написала в группе "Комитет освобождение политзаключенных" Татьяна Кавапещенко.

"Поступила инфа, что в Лукьяновском СИЗО сейчас бунт. Захватили мента в заложники. Требуют приезда генпрокурора и свободу политзаключенным", - сообщила она.

Фото: фейсбук Татьяны Кавапещенко

Обновлено. Глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал 112 Украина, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение. Сейчас ведется следствие с целью установить поранил ли он себя сам, или его поранили. Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.

В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.

Обновлено 00:20. Как сообащет Цензор.нет, в суде по делу батальона "Торнадо" один из подозреваемых Максим Глебов сегодня дал признательные показания.

После дачи признательных показаний между Глебовым и Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка в ходе которой Онищенко угрожал Глебову. Во время этапирования из суда в Лукяновское СИЗО Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы", находясь в боксе распределителя, стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.

В данный момент Глебов под конвоем госпитализирован в одну из столичных больниц. К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.

Напомним, рота "Торнадо" с декабря 2014 года по июнь 2015 года охраняла общественный порядок в ряде населенных пунктов Луганской области. В июне 2015 года военная прокуратура задержала восемь членов роты, а затем еще нескольких бойцов. Им инкриминированы тяжкие преступления, в том числе изнасилования.