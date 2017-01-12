В Лукьяновском СИЗО произошло ЧП (обновлено) Один из подозреваемых по делу батальона "Торнадо" отрезал себе ухо, однако врача вызвали не сразу.

Фото: Цензор.нет

В Лукьяновском СИЗО произошло чрезвычайное происшествие с участием бывших бойцов роты "Торнадо".

Сначала журналист Роман Синицын в Facebook заявил, что "торнадовцы" напали на охрану. О бунте в СИЗО также написала в группе "Комитет освобождение политзаключенных" Татьяна Кавапещенко: "Поступила инфа, что в Лукьяновском СИЗО сейчас бунт. Захватили мента в заложники. Требуют приезда генпрокурора и свободу политзаключенным".

Фото: фейсбук Татьяны Кавапещенко

Обновлено 23:39. Глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал 112 Украина, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение. Сейчас ведется следствие с целью установить поранил ли он себя сам, или его поранили. Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.

В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.

Обновлено 00:20. Как сообащет Цензор.нет, в суде по делу батальона "Торнадо" один из подозреваемых Максим Глебов в среду дал признательные показания.

После дачи признательных показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал Глебову. Во время этапирования из суда в Лукяновское СИЗО Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы", находясь в боксе распределителя, стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.

В данный момент Глебов под конвоем госпитализирован в одну из столичных больниц. К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.

Обновление 9:10. Сам Онищенко пишет в фейсбуке, что боец "Торнадо" с позывным Ахиллес отрезал себе ухо, протестуя против того, что из камер администрация убрала спортивные тренажеры и повесила дополнительные решетки на окна, ограничивающие поступление света. Информацию о захвате заложников, признании вины, нападении на конвой, угрозах Глебову он отрицает.

Слова Онищенко подтвердил в эфире "112.Украина" народный депутат Игорь Мосийчук. По его данным, "торнадовцу" оказали медицинскую помощь, "пришили ухо и вернули в СИЗО", передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, рота "Торнадо" с декабря 2014 года по июнь 2015 года охраняла общественный порядок в ряде населенных пунктов Луганской области. В июне 2015 года военная прокуратура задержала восемь членов роты, а затем еще нескольких бойцов. Им инкриминированы тяжкие преступления, в том числе изнасилования.