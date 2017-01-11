Херсон закрыли для грузовиков Ограничить въезд большегрузного транспорта решили из-за сложных погодных условий.

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Херсон с с 00.00 часов 12 января будет закрыт для движения большегрузного автомобильного транспорта из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.

"С 00:00 Херсон закрыт для движения большегрузного автомобильного транспорта. Ограничить въезд грузовиков решили из-за сложных погодных условий", - сказано в сообщении.

На период действия запрета движения большегрузного грузового транспорта определены места отстоя: на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе завода Danone, на шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское, - ред.), в районе винзавода и въезда в пос. Комишаны.

В сообщении отмечается, что в город не может въезжать большегрузный грузовой транспорт, а подвоз товаров в торговые объекты должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности.

В период непогоды будут дежурить специализированные транспортные средства для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий.

Как сообщалось, на Рождество более тысячи человек спасатели освободили из снежных заносов на юге Украины. В ряде областей полиция ограничила движение из-за непогоды.