Студентки в Сумской области занимались проституцией "ради развлечения" Час "работы" девушек стоил 500 гривен.

Архивное фото Фото: mvs.gov.ua

Полиция Сумской области направила в суд дело в отношении студентки третьего курса одного их вузов, обвиняемой в сводничестве и вовлечении в проституцию своих несовершеннолетних подруг.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

Как выяснилось, после отъезда на учебу, девушка решила немного подзаработать. К секс-бизнессу она также приобщила двух своих несовершеннолетних подруг 16 и 17 лет, с которыми делила комнату студенческого общежития.

"Час «работы» девушек стоил 500 гривен. Клиентов студентки подыскивали через Интернет, на сайтах знакомств, после чего вели частные встречи на территории мужчин. Подруги подозреваемой признались, что работа проститутками для них была больше развлечением, чем реальной финансовой поддержкой, из-за чего они и согласились на предложение своей подруги", - рассказали в полиции.

На двух несовершеннолетних девушек правоохранители составили административные протоколы, а в отношении 18-летней студентки следователи открыли сразу два уголовных производства по ч.3 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и по ч.3 ст. 303 "(сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), которые уже направили в суд.

Девушке грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве силовики закрыли три публичных дома и порностудию.