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Прокуратура заинтересовалась гражданином Беларуси, воевавшим за "ЛНР"

Мужчина участвовал в боевых действиях в составе батальона "Русь"в районе Счастья.

Прокуратура заинтересовалась гражданином Беларуси, воевавшим за "ЛНР"
Фото: lugansk-online.info

Прокуратура расследует участие гражданина Беларуси в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Луганской области.

"Новоайдарским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданина Беларуси в составе незаконных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей (ч. 5 ст. 260) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация о возможном участии гражданина Беларуси Сергея Трофимова в вооруженном конфликте на Донбассе. В интервью мужчина сообщил, что с сентября 2014 года по ноябрь 2016 года он непосредственно участвовал в боевых действиях в районе Счастья в составе батальона боевиков "Русь".

Трофимов заявил, что убить человека ему "как кофе выпить". На вопрос, сколько он убил человек, террорист ответил: "Много. Я хорошо стрелял".

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и возможных очевидцев происшествия. Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры Луганской области.", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее глава МВД Беларуси Игорь Шуневич заявил, что все граждане страны, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины, будут проверены, независимо от того, чью сторону они занимали.

Сейчас в законодательстве Беларуси есть две статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за участие в военных действиях на территории другого государства: ст. 132 (вербовка, обучение, финансирование и использование наемников) и ст. 133 "(наемничество). Чтобы применить эти статьи, необходимо доказать, что граждане получали материальное вознаграждение за участие в боевых действиях.

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Тэги: Беларусь, Луганская область, боевые действия на востоке Украины, ЛНР

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