Неслуживших выпускников военных кафедр будут привлекать к АТО добровольно, - Генштаб В Генштабе разъяснили порядок призыва на воинскую службу офицеров запаса.

Фото: Пресс-служба Генштаба ВСУ

Призванных офицеров запаса, которые окончили кафедру военной подготовки, но не проходили воинскую службу, будут привлекать к проведению антитеррористической операции исключительно на добровольной основе.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

"Но это привлечение предусматривает их подготовку, как военнообученного ресурса для того, чтобы после увольнения причислить их к оперативному резерву первой очереди. Привлечение к АТО будет осуществляться исключительно в добровольном порядке. То есть эти офицеры запаса смогут написать рапорты, если они не захотят менять вид военной службы и в добровольном порядке подключиться к проведению АТО. Другой способ - это заключение контрактов. После этого они тоже смогут быть привлечены к АТО", - сообщил замначальника главного управления персонала Генштаба ВСУ Марк Андрусяк.

Он также подчеркнул, что денежное обеспечение таких офицеров будет составлять от 10 тыс. гривен, кроме того они также будут получать социальный пакет, и на время службы за ними будет сохраняться рабочее место.

"Главные критерии - возраст до 43 лет, годность к службе по состоянию здоровья, закончили кафедру военной подготовки, не проходили военную службу… Возраст - потому что законом предусмотрен граничный возраст пребывания на воинской службе это 45 лет", - пояснил Андрусяк.

Напомним, Генштаб решил призывать на воинскую службу неслуживших выпускников военных кафедр. Первый набор планируется уже в феврале. Как пояснил начальник Генштаба Виктор Муженко, призывая на службу "офицеров-срочников", планируют укомплектовать офицерские должности - как первичных, так и на уровне органов военного управления.