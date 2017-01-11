Беркутовцы Зинченко и Аброськин отказались от выдачи боевикам "ДНР" Защита называет фейком списки пленных, обнародованные Надеждой Савченко.

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Защита бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года, исключает их обмен или выдачу боевикам "ДНР".

Об этом заявил адвокат Александр Горошинский.

"Наших подзащитных спрашивали - они это исключают. Это все не более чем разговоры", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что в данный момент не существует процессуальных механизмов их освобождения и выдачи какой-либо стороне.

Кроме того, защита называет фейком списки пленных, обнародованные депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей. Согласно им, боевики "ДНР" отправили запрос на выдачу беркутовцев Аброськина и Зинченко.

Аброськин и Зинченко были арестованы весной 2014 года. Они входили в так называемую "черную роту" "Беркута", которая стреляла по майдановцам в феврале 2014 года. Сейчас они содержатся под стражей.