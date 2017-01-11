Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Фактор Боуи
Фактор Боуи
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
ГлавнаяОбществоВойна

Беркутовцы Зинченко и Аброськин отказались от выдачи боевикам "ДНР"

Защита называет фейком списки пленных, обнародованные Надеждой Савченко.

Беркутовцы Зинченко и Аброськин отказались от выдачи боевикам "ДНР"
Фото: 112.ua

Защита бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года, исключает их обмен или выдачу боевикам "ДНР".

Об этом заявил адвокат Александр Горошинский.

"Наших подзащитных спрашивали - они это исключают. Это все не более чем разговоры", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что в данный момент не существует процессуальных механизмов их освобождения и выдачи какой-либо стороне.

Кроме того, защита называет фейком списки пленных, обнародованные депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей. Согласно им, боевики "ДНР" отправили запрос на выдачу беркутовцев Аброськина и Зинченко.

Аброськин и Зинченко были арестованы весной 2014 года. Они входили в так называемую "черную роту" "Беркута", которая стреляла по майдановцам в феврале 2014 года. Сейчас они содержатся под стражей.

Новости по теме:

Источник: "Украинские новости"
Тэги: Беркут, ДНР, Надежда Савченко, обмен пленными, суды по Майдану

Читайте в разделе