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Полиция опровергла обнаружение тела свидетеля по делу убийства адвоката Грабовского

Тело было обнаружено задолго до исчезновения Федосенко.

Полиция опровергла обнаружение тела свидетеля по делу убийства адвоката Грабовского
Адвокат Юрий Грабовский

Полиция Одесской области опровергает информацию о якобы найденном в Одессе теле свидетеля по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского Сергея Федосенко.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Нацполиции Алена Войтенко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, тело, о котором сообщила адвокат Оксана Соколовская, было найдено в Малиновском районе города задолго до того, как Федосенко перестал выходить на связь.

"Речь идет не о днях и не о неделях, а о месяцах", - подчеркнула Войтенко.

Она добавила, что в распоряжении правоохранителей есть образцы тканей, и они готовы провести соответствующую экспертизу с участием матери Федосенко, однако последняя пока не изъявила такого желания. Адвокат Соколовская, по данным Войтенко, проводила опознание по фотографии.

Ранее Соколовская сообщила на своей странице в Фейсбуке, что ее помощник, один из главных свидетелей по делу об убийстве адвоката Грабовского, найден мертвым в Одессе.

Напомним, Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения адвокат в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз находился Федосенко. Позже Грабовский был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве.

Дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева.

Грабовский защищал в суде одного из двух попавших в плен российских ГРУшников - Александра Александрова.

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Тэги: Одесса, убийство, полиция, свидетели, Юрий Грабовский

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