Полиция опровергла обнаружение тела свидетеля по делу убийства адвоката Грабовского Тело было обнаружено задолго до исчезновения Федосенко.

Адвокат Юрий Грабовский

Полиция Одесской области опровергает информацию о якобы найденном в Одессе теле свидетеля по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского Сергея Федосенко.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Нацполиции Алена Войтенко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, тело, о котором сообщила адвокат Оксана Соколовская, было найдено в Малиновском районе города задолго до того, как Федосенко перестал выходить на связь.

"Речь идет не о днях и не о неделях, а о месяцах", - подчеркнула Войтенко.

Она добавила, что в распоряжении правоохранителей есть образцы тканей, и они готовы провести соответствующую экспертизу с участием матери Федосенко, однако последняя пока не изъявила такого желания. Адвокат Соколовская, по данным Войтенко, проводила опознание по фотографии.

Ранее Соколовская сообщила на своей странице в Фейсбуке, что ее помощник, один из главных свидетелей по делу об убийстве адвоката Грабовского, найден мертвым в Одессе.

Напомним, Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения адвокат в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз находился Федосенко. Позже Грабовский был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве.

Дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева.

Грабовский защищал в суде одного из двух попавших в плен российских ГРУшников - Александра Александрова.