Пьяный колядник на Закарпатье проломил голову водителю за замечание
Нападавшему грозит до 8 лет тюрьмы.
В селе Верхняя Ростока Иршавского района Закарпатской области пьяный колядник избил водителя, который сделал ему замечание.
Об этом сообщает Мukachevo.net.
Инцидент произошел вечером 7 января, около 20:40. По сельской дороге ехал автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 40-летний житель села Малая Ростока. Мужчина вместе с женой возвращался домой из соседней деревни. По дороге они встретили колядников, которые шли по проезжей части. Водитель остановился и сделал им замечание.
После этого 19-летний житель села Горбок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала вылез на капот машины, а затем ударил водителя деревянной палкой по голове.
В результате у водителя позже диагностировали перелом костей черепа. Пострадавшего доставили в реанимацию, а его обидчика задержала полиция. Открыто уголовное производство по ст.121 ч.1 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст.296 ч.1 (хулиганство).
10 января Иршавский суд избрал нападавшему меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 2 января в Краматорске с топором напали на патрульного, который вмешался в драку.