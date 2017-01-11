Пьяный колядник на Закарпатье проломил голову водителю за замечание Нападавшему грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: dfact.net

В селе Верхняя Ростока Иршавского района Закарпатской области пьяный колядник избил водителя, который сделал ему замечание.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Инцидент произошел вечером 7 января, около 20:40. По сельской дороге ехал автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 40-летний житель села Малая Ростока. Мужчина вместе с женой возвращался домой из соседней деревни. По дороге они встретили колядников, которые шли по проезжей части. Водитель остановился и сделал им замечание.

После этого 19-летний житель села Горбок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала вылез на капот машины, а затем ударил водителя деревянной палкой по голове.

В результате у водителя позже диагностировали перелом костей черепа. Пострадавшего доставили в реанимацию, а его обидчика задержала полиция. Открыто уголовное производство по ст.121 ч.1 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст.296 ч.1 (хулиганство).

10 января Иршавский суд избрал нападавшему меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 2 января в Краматорске с топором напали на патрульного, который вмешался в драку.