Под Харьковом задержали бывших милиционеров, ограбивших бизнесмена "Один из них уволился три года назад, второй - не прошел аттестацию".

Фото: Пресс-служба полиции

Сотрудники управления уголовного розыска Харькова вместе со спецназовцами КОРДа задержали четырех человек, подозреваемых в разбойном нападении на местного предпринимателя.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев в Фейсбуке.

По его словам, двое из четырех задержанных - бывшие сотрудники милиции.

"Один из них уволился три года назад, второй - не прошел аттестацию", - пояснил Дмитриев.

Фото: Пресс-служба полиции

По его словам, подозреваемые напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него $10 тыс., 30 тыс. грн и 4 тыс. евро наличными, а также завладели его автомобилем.

Фото: Пресс-служба полиции

"Имущество, денежные средства и оружие изъяты. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортными средствами). Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений", - написал Дмитриев.

Напомним, по состоянию на октябрь 2016 года в отношении сотрудников полиции было открыто 900 уголовных дел.