Под Харьковом задержали бывших милиционеров, ограбивших бизнесмена
"Один из них уволился три года назад, второй - не прошел аттестацию".
Сотрудники управления уголовного розыска Харькова вместе со спецназовцами КОРДа задержали четырех человек, подозреваемых в разбойном нападении на местного предпринимателя.
Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев в Фейсбуке.
По его словам, двое из четырех задержанных - бывшие сотрудники милиции.
"Один из них уволился три года назад, второй - не прошел аттестацию", - пояснил Дмитриев.
По его словам, подозреваемые напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него $10 тыс., 30 тыс. грн и 4 тыс. евро наличными, а также завладели его автомобилем.
"Имущество, денежные средства и оружие изъяты. Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч.3 ст.187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортными средствами). Сейчас проверяем задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений", - написал Дмитриев.
Напомним, по состоянию на октябрь 2016 года в отношении сотрудников полиции было открыто 900 уголовных дел.