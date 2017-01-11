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Исчезнувших три дня назад у Мариуполя троих военных до сих пор ищут

Официальной информации о судьбе солдат нет.

Исчезнувших три дня назад у Мариуполя троих военных до сих пор ищут
Фото: Макс Левин

8 января трое военнослужащих одной из частей, выполняющей задания на Мариупольском направлении, не вернулись в место расположения подразделения. Их до сих пор не нашли, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Продолжается поисковая операция, к ней привлечены подразделения военной службы правопорядка. Пока никакой официальной информации о судьбе военных нет, добавил Мотузяник.

Напомним, во вторник, 10 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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