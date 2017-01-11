Военный погиб, трое ранены во вторник на Донбассе Зафиксировано 49 обстрелов.

Фото: uacrisis.org

Во вторник, 10 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Утром штаб АТО сообщал, что во вторник на на Донбассе один военный погиб, двое были ранены, еще один травмирован.

Всего за прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 49 обстрелов украинских позиций на всех направлениях.

Напомним, в понедельник на Донбассе были ранены пятеро украинских военнослужащих, погибших не было.