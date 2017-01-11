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"ДНР" поймала в Донецке медсестру Нацгвардии

Воинская часть уволила женщину за нарушение трудовой дисциплины.

"ДНР" поймала в Донецке медсестру Нацгвардии
Фото: segodnya.ua

Медицинская сестра воинской части 3057 (Мариуполь) Национальной гвардии на праздники поехала в Донецк, где была схвачена "полицией ДНР".

Информацию об этом обнародовала пресс-служба полка "Азов", а спустя некоторое время подтвердила пресс-служба Нацгвардии.

8 января командованию воинской части 3057 поступило сообщение от ее сына, который живет в Донецке, о том, что она была задержана "полицией" так называемой "ДНР".

"Задержанная гражданка не была военнослужащим Национальной гвардии Украины. Работала медсестрой (гражданским служащим) в медицинском пункте воинской части. Доступа к государственной тайне по характеру исполнения своих обязанностей не имела. Сейчас в воинской части проведено служебное расследование по данному случаю. Гражданка уволена в связи с нарушением требований трудовой дисциплины", - сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Напомним, в списке пленных украинцев, который обнародовала нардеп Надежда Савченко, значатся 132 человека.

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Тэги: Донецк, Национальная гвардия, ДНР

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