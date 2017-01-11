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Штаб АТО насчитал 49 обстрелов за сутки

Один военный погиб, двое были ранены, еще один травмирован.

Штаб АТО насчитал 49 обстрелов за сутки
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 49 обстрелов украинских позиций на всех направлениях.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке и Водяному, из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутовому и Широкино, из стрелкового оружия – по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП. В районе Тарамчука произошло боевое столкновение. Нападение отбито, сообщает штаб АТО.

На Луганском направлении по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов, по Троицкому – из гранатометов.

На Донецком направлении вели огонь из минометов различных калибров по позициям сил АТО в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцевого. По Опытному огонь вела и БМП противника.

Один военный погиб, двое были ранены, еще один травмирован.

Напомним, в понедельник на Донбассе были ранены пятеро украинских военнослужащих, погибших не было.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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