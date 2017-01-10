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Военный погиб, двое ранены во вторник на Донбассе

С полуночи зафиксировано 26 обстрелов.

Военный погиб, двое ранены во вторник на Донбассе
Фото: Макс Левін

В результате боевых действий на Донбассе во вторник один украинский военный погиб, еще двое ранены, сообщает штаб АТО.

С полуночи и до 18:00 зафиксировано 26 обстрелов.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке, из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино, из стрелкового оружия – по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из минометов различных калибров стреляли по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцевому. По Опытному огонь вела и БМП противника.

Напомним, в понедельник на Донбассе были ранены пятеро украинских военнослужащих, погибших не было.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО
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