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В Мариинском парке Киева открыли поляну hand made елок

Санта Клаус выбирал лучшую елку.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В Мариинском парке Киева, где находится Европейская резиденция Санта Клауса, во вторник обустроили поляну, на которой установили фанерные елки с hand made украшениями, которые сделали школьники столицы.

Как сообщает корреспондент LB.ua, был организован конкурс на лучшую елку. В комиссию вошли представители Европейской школы дизайнеров и семья Санта Клауса.

Новогодний городок Санта Клауса в Мариинском парке состоит из нескольких иглу, теплых купольных помещений, мастерской игрушек, дома новогодней почты, домика Санты.

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Тэги: Киев, фото, репортаж
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