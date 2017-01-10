Спецтема Киевляне VS Застройщики ​Местные жители снесли строительный забор на улице Навои в Киеве На месте присутствуют около полусотни так называемых "титушек".

Во вторник, 10 января, местные жители снесли строительный забор на углу проспекта Алишера Навои и улицы Воскресенской в Днепровском районе Киева, где застройщик планирует возвести 25-этажный дом.

Об этом пишет с места событий издание "Большой Киев".

Кроме строителей на месте присутствуют около полусотни так называемых "титушек". Прибывшие на место полицейские работам не препятствовали, они только проверили документы местного жителя, который пытался выключить один из переносных генераторов.

Забор на Навои был установлен накануне Нового года. Тогда же на участке срубили около 30 деревьев. По словам местных жителей, деревья были уничтожены, в том числе, на придомовой территории ближайшего к месту строительства пятиэтажного дома (проспект Алишера Навои, 57).

Активистка, которая после первой вырубки организовала ночное дежурство, сообщила, что местным жителям удалось предотвратить вторую попытку вырубить оставшиеся деревья в ночь на 2 января.

Заказчик строительства - ООО "Центробудсервис".