"ДНР" отвергла предложение Савченко об обмене пленных Террористы настаивают на обмене по формуле "527 на 42".

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Террористическая группировка "ДНР" отказалась обсуждать предложение нардепа Надежды Савченко об обмене 42 удерживаемых в плену украинцев на 256 сепаратистов.

Об этом заявила так называемый "обмудсмен ДНР" Дария Морозова в комментарии "Интерфаксу".

"Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины", - заявила она.

При этом она назвала неприемлемыми предложения по обмену, озвученные Савченко.

"Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек. То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо", - сказала Морозова.

"Среди удерживаемых Киевом лиц не только граждане "ДНР" и "ЛНР", но и граждане России. Таким образом, мы настаиваем на полном возвращении всех лиц, незаконно задержанных украинскими властями, чье местонахождение и личные данные подтверждены", - добавила она.

Напомним, во вторник Савченко опубликовала списки пленных граждан, которых удерживают боевики "ДНР"-"ЛНР". Она предложила провести первый этап обмена пленными, в ходе которого Украина должна освободить 256 человек из списка "ДНР" и "ЛНР", содержание которых подтверждает, а боевики, в свою очередь, 42 человек, удерживание которых они признали.