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Только трое из 56 богатых чиновников пожертвовали по просьбе волонтеров часть сбережений на армию

Это губернатор Резниченко, нардеп Гопко и следователь ГПУ Кривобок.

Только трое из 56 богатых чиновников пожертвовали по просьбе волонтеров часть сбережений на армию
Фото: facebook.com/backandalive

Только трое из полусотни богатых чиновников, депутатов, прокуроров, судей сделали пожертвования в рамках волонтерского проекта "еДесятина", в рамках которого им было предложено перечислить часть своего состояния на армию.

"Ровно два месяца назад, мы написали первые десять писем самых богатым чиновникам и предложили им направить часть показанного в е-декларациях состояния на нужды армии. На сегодня письма направлены 56 "е-декларантам", среди которых самые богатые депутаты различных фракций и групп, министры, мэры городов, руководители обладминистраций, прокуроры и даже судьи. Лишь 11 из 56 получателей "писем счастья", прислали нам ответы. Оказали помощь трое из них. А именно: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (передал тепловизор «Народному тылу»), депутат ВРУ Анна Гопко (указал в письме, что перечислила средства на счет «Вернись живым») и старший следователь департамента специальных расследований ГПУ Юрий Кривобок (помог в приобретении для проекта "Броня" 60 планшетов SamsungGalaxy Tab3 с дополнительными картами памяти)", - сообщили волонтеры "Вернись живым" в фейсбуке.

Со всеми ответами можно ознакомиться на специальной странице в Google Docs.

Волонтеры отмечают, что среди чиновников есть нормальные люди, которым не все равно, что в стране идет война. Но среди простых украинцев таких неравнодушных людей больше.

Реквизиты и контакты "Вернись живым" - на странице движения в фейсбуке.

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Тэги: волонтеры, Анна Гопко, "Вернись живым", Валентин Резниченко, Юрий Кривобок
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