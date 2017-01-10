В Днепре из-за взрыва самогонного аппарата пострадал ребенок Отец мальчика также получил термический ожог.

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре в результате взрыва в доме самогонного аппарата пострадал ребенок.

Об этом сообщается на сайте областного управления Нацполиции.

Взрыв произошел на кухне частного жилого дома по улице Бурденко. В результате повреждены окна и дверь кухни.

"Мужчина занимался самогоноварением. Он поставил на газовую плиту бидон с брагой и подключил к нему самогонный аппарат. Во время закипания смеси на бидоне вырвало крышку, в результате чего произошел хлопок с последующим горением паров", - сообщили в полиции.

На момент взрыва на кухне находился мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев.

"Ребенок получил ожоги лица, туловища, рук и ножек второй степени, всего повреждено 25% тела ребенка. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик был направлен в реанимационное ожоговое отделение детской больницы. Сейчас состояние ребенка стабильное, он находится в сознании", - сообщили в полиции.

Отец ребенка также получил термический ожог, повреждены 20% тела, он направлен в городскую клиническую больницу №2, его состояние стабильное.

Фото: dp.npu.gov.ua

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