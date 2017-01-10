Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести По словам нардепа, обмен должен проходить в три этапа.

Фото: Facebook/Надія Савченко

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала списки пленных граждан, которых удерживают боевики "ДНР"-"ЛНР".

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Теперь, когда осуществляется обмен "всех на всех", не надо придумывать ничего нового. Классический метод обмена в три этапа хорошо показал себя во многих странах мира во время войн. Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона. Этап второй: оставшиеся в списках разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам одной и другой стороной. Этап третий: всех, кого найти не удалось, признаются мертвыми или без вести пропавшими. После этого начинается работа по разыскивание захоронений, эксгумации, идентификации и и перезахоронению погибших", - написала Савченко.

Она разделила списки на две категории.

Первая категория - военнопленные, которые находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще разыскивается 494 без вести пропавших. От "ДНР" в списках 524 человека, а от "ЛНР" - 377 человек. Часть из них, по словам Савченко, украинская сторона также подтверждает, примерно 256.

Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко

"При таких раскладах есть первый этап обмена подтвержденных человек с обеих сторон - это 42 на 256", - написала нардеп.

Вторая категория обмена - это украинские политзаключенные, которые содержатся в российских тюрьмах и в аннексированном Крыму. Их в настоящее время 44 человека.

"В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, отбывающие наказание за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 годы. Их в настоящее время 102 человека. Есть первый этап обмена по второй категории "всех на всех" - это 44 на 102", - написала Савченко.

Она также отметила, что только после этого можно приступать ко второму этапу - поиску людей из неподтвержденных списков.

Напомним, 7 января Савченко заявила о планах в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе. Она утверждает, что получила данные на встрече с главарями боевиков в Минске, а также собирала информацию сама.

Служба безопасности предостерегла Савченко от обнародования списков пленных и пообещала провести с нардепом разъяснительную работу.