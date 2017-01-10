В Киеве из-за обрыва проводов останавливалось движение скоростного трамвая Остановка произошла в утренний "час пик".

Фото: facebook.com/merkieva

Во вторник, 10 января, в Киеве остановились скоростные трамваи маршрутов №1 и №3 на линии между Борщаговкой и Центральным железнодорожным вокзалом. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Остановка произошла в утренний "час пик".

По предварительной информации, в районе станции "Гната Юры" оборвались электрические провода.

Напомним, в мае на Михайловской Борщаговке сошел с рельс вагон скоростного трамвая "Электрон".