Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве из-за обрыва проводов останавливалось движение скоростного трамвая

Остановка произошла в утренний "час пик".

В Киеве из-за обрыва проводов останавливалось движение скоростного трамвая
Фото: facebook.com/merkieva

Во вторник, 10 января,  в Киеве остановились скоростные трамваи маршрутов №1 и №3 на линии между Борщаговкой и Центральным железнодорожным вокзалом. Об этом сообщает Gazeta.ua.

Остановка произошла в утренний "час пик". 

По предварительной информации, в районе станции "Гната Юры" оборвались электрические провода.

Напомним, в мае на Михайловской Борщаговке сошел с рельс вагон скоростного трамвая "Электрон".

Новости по теме:

Тэги: транспорт, скоростной трамвай, общественный транспорт
Реклама

Читайте в разделе