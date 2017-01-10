Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв, есть погибший

По предварительной информации, у мужчины в руках взорвалась граната.

В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв, есть погибший
Фото: charivne.info

В понедельник, 9 января, в городе Ровно в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв, в результате которого погиб 26-летний местный житель.

Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Ровенской области Галина Серновка, передает телекана "112 Украина".

По ее словам, вероятно, причиной взрыва стала граната.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в подвальном помещении многоэтажки изуродованное взрывом тело. Личность погибшего установлена. Им оказался  26-летний житель Ровно, ранее судимый за имущественные преступления.

Как сообщает местный сайт "Чаривне", у мужчины в руках взорвалась граната.

"В 5 утра в доме на улице Степана Бандеры, 44 произошел взрыв. Жители сообщили, что в помещении, которое недавно выкупил частный предприниматель, вероятно, взорвалась граната в руках мужчины. Работники полиции опрашивают жителей и выясняют все детали", - пишет издание.

Напомним, в ноябре в кафе в центре Ровно посетители оставили рюкзак с гранатой.

Новости по теме:

Тэги: Ровно, взрыв, граната, погибшие
Реклама

Читайте в разделе