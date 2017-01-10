В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв, есть погибший По предварительной информации, у мужчины в руках взорвалась граната.

Фото: charivne.info

В понедельник, 9 января, в городе Ровно в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв, в результате которого погиб 26-летний местный житель.

Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Ровенской области Галина Серновка, передает телекана "112 Украина".

По ее словам, вероятно, причиной взрыва стала граната.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в подвальном помещении многоэтажки изуродованное взрывом тело. Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний житель Ровно, ранее судимый за имущественные преступления.

Как сообщает местный сайт "Чаривне", у мужчины в руках взорвалась граната.

"В 5 утра в доме на улице Степана Бандеры, 44 произошел взрыв. Жители сообщили, что в помещении, которое недавно выкупил частный предприниматель, вероятно, взорвалась граната в руках мужчины. Работники полиции опрашивают жителей и выясняют все детали", - пишет издание.

Напомним, в ноябре в кафе в центре Ровно посетители оставили рюкзак с гранатой.