"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики 46 раз обстреляли силы АТО на Донбассе

Пятеро бойцов получили ранения.

Боевики 46 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Фото: пресс-служба президента

За прошедшие сутки боевики 46 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов террористы обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также били из вооружения БМП.

На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному, по Луганскому открывали огонь из БМП.

На Луганском направлении - в районе Сизого - боевики применили БМ-21 Град. Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицком огонь вел снайпер.

Пятеро бойцов получили ранения.

Напомним, 8 января пятеро украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО на Донбассе.

Новости по теме:

Тэги: боевые действия на востоке Украины
Реклама

Читайте в разделе