Боевики 46 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Пятеро бойцов получили ранения.
За прошедшие сутки боевики 46 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов террористы обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также били из вооружения БМП.
На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному, по Луганскому открывали огонь из БМП.
На Луганском направлении - в районе Сизого - боевики применили БМ-21 Град. Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицком огонь вел снайпер.
Пятеро бойцов получили ранения.
Напомним, 8 января пятеро украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО на Донбассе.