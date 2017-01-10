Боевики 46 раз обстреляли силы АТО на Донбассе Пятеро бойцов получили ранения.

Фото: пресс-служба президента

За прошедшие сутки боевики 46 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов террористы обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Талаковку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. По Широкино также били из вооружения БМП.

На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Красногоровке, Авдеевке и Опытному, по Луганскому открывали огонь из БМП.

На Луганском направлении - в районе Сизого - боевики применили БМ-21 Град. Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых управляемых ракетных комплексов. По Троицком огонь вел снайпер.

Пятеро бойцов получили ранения.

Напомним, 8 января пятеро украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО на Донбассе.