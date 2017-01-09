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В Черкассах двое мужчин гуляли по улицам с гранатометом в сумке

Злоумышленников задержали патрульные.

В Черкассах задержаны двое мужчин, ходивших по улицам с гранатометом в сумке. Об этом сообщает патрульная полиция города в Facebook.

"9 января, около 14 часов в патрульную полицию Черкасс поступило сообщение о том, что двое неизвестных шли с подозрительной сумкой, в которой, со слов заявителя, находится гранатомет. Мужчин, похожих по ориентировке, возле автомобиля остановили на перекрестке улиц Энгельса и Благовестной. При поверхностной проверке транспортного средства и лиц инспекторы обнаружили предметы, похожие на оружие", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Черкасс

Фото: патрульная полиция Черкасс

Уточняется, что патрульные вызвали следственно-оперативную группу и обеспечили охрану места происшествия.

Как сообщалось 4 января, житель Винницкой области пытался вывезти из зоны АТО гранаты и патроны

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Тэги: оружие и вооружение, Черкассы, патрульная полиция
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