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В ходе расчистки трассы Одесса-Рени умер работник дорожной службы

У мужчины случился сердечный приступ.

В ходе расчистки трассы Одесса-Рени умер работник дорожной службы
Фото: segodnya.ua

В Одесской области в ходе расчистки трассы Одесса-Рени умер работник дорожной службы. Об этом сообщает 5 канал.

Инцидент произошел возле села Спасское Татарбунарского района.

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ, сообщают в Одесской облгосадминистрации.

Кроме того, стало известно, что еще двое спасателей были травмированы во время спасения автомобилистов, которые оказались в снежных сугробах. А в Житомире от переохлаждения умер мужчина. Об этом сообщают в патрульной полиции города.

Ранее сообщалось, что в Одесской области от переохлаждения погиб пограничник.

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Тэги: снегопад, Одесская область
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