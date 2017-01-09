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В ходе расчистки трассы Одесса-Рени умер работник дорожной службы
У мужчины случился сердечный приступ.
В Одесской области в ходе расчистки трассы Одесса-Рени умер работник дорожной службы. Об этом сообщает 5 канал.
Инцидент произошел возле села Спасское Татарбунарского района.
По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ, сообщают в Одесской облгосадминистрации.
Кроме того, стало известно, что еще двое спасателей были травмированы во время спасения автомобилистов, которые оказались в снежных сугробах. А в Житомире от переохлаждения умер мужчина. Об этом сообщают в патрульной полиции города.
Ранее сообщалось, что в Одесской области от переохлаждения погиб пограничник.