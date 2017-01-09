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В ДТП подо Львовом столкнулись грузовик и три легковушки

Пострадали трое граждан Беларуси.

В ДТП подо Львовом столкнулись грузовик и три легковушки
Фото: патрульная полиция Львова

В понедельник, 9 января, на трассе Киев - Чоп подо Львовом произошло масштабное ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей, что привело к образованию километровых пробок.

По информации патрульной полиции, ДТП произошло возле села Деревач Пустомытовского района. В аварию попали грузовик MAN и три легковушки, сообщает ZAXID.NET.

По словам пресс-секретаря ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, около 13:30 водитель автомобиля ВАЗ Priora, пытаясь обиганты грузовик MAN, не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате удара об отбойник автомобиль отбросило в прицеп грузовика.

После этого в грузовик врезались еще две легковушки - Seat и Skoda, водители которых не смогли вовремя затормозить.

В результате ДТП в больницу для обследования доставлены шестилетний, двенадцатилетний и двадцатиоднолетний пассажиры автомобиля Seat. Все они являются гражданами Беларуси. Врачи устанавливают, получили ли они травмы. По предварительным данным, водители и пассажиры других автомобилей не пострадали.

Ранее сообщалось, что 8 человек погибли, 45 травмированы в ДТП из-за непогоды в воскресенье.

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Тэги: ДТП, Львов
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