В Харькове четверо пьяных парней устроили стрельбу по прохожим из окна Злоумышленников задержали патрульные.

Фото: nikvesti.com

В Харькове патрульные задержали четырех парней, которые из пневматического оружия стреляли в прохожих.

"Сегодня во время патрулирования полицейские получили сообщение о том, что на улице Золочевской, 28 с 8 этажа жилого дома неизвестные стреляют по прохожим. Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили номер квартиры, из окон которой раздавались выстрелы. Полицейские позвонили в дверь квартиры, однако никто правоохранителям не открыл", - говорится в сообщении патрульной полиции Харькова в фейсбуке.

Через некоторое время патрульным удалось уговорить жителей квартиры открыть дверь. Однако во время переговоров полицейских с гражданами последние выбросили из окна пневматическую винтовку.

В квартире патрульные обнаружили четырех молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, имевших явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчин. Также в квартире обнаружили патроны.

Ранее сообщалось, что в Запорожье патрульные задержали пенсионера, застрелившего собственного зятя.