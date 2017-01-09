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В Харькове четверо пьяных парней устроили стрельбу по прохожим из окна

Злоумышленников задержали патрульные.

В Харькове четверо пьяных парней устроили стрельбу по прохожим из окна
Фото: nikvesti.com

В Харькове патрульные задержали четырех парней, которые из пневматического оружия стреляли в прохожих.

"Сегодня во время патрулирования полицейские получили сообщение о том, что на улице Золочевской, 28 с 8 этажа жилого дома неизвестные стреляют по прохожим. Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили номер квартиры, из окон которой раздавались выстрелы. Полицейские позвонили в дверь квартиры, однако никто правоохранителям не открыл", - говорится в сообщении патрульной полиции Харькова в фейсбуке.

Через некоторое время  патрульным удалось уговорить жителей квартиры открыть дверь. Однако во время переговоров полицейских с гражданами последние выбросили из окна пневматическую винтовку.

В квартире патрульные обнаружили четырех молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, имевших явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские задержали мужчин. Также в квартире обнаружили патроны.

Ранее сообщалось, что в Запорожье патрульные задержали пенсионера, застрелившего собственного зятя.

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Тэги: Харьков, стрельба, патрульная полиция
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