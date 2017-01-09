В Сумах произошел взрыв газа в многоэтажке Полиция имеет обоснованные подозрения, что владелец квартиры устроил взрыв намеренно.

В понедельник утром в Сумах в однокомнатной квартире первого этажа в доме по проспекту Михаила Лушпы прогремел взрыв бытового газа. Среди пострадавших - хозяин квартиры, в настоящее время находящийся в реанимации с ожогами, и двое его соседей, которым медики оказали помощь без дальнейшей госпитализации.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Сумской области.

Правоохранители имеют обоснованные подозрения, что владелец квартиры намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой плитой, после чего поджег. Проверяются также другие версии причины произошедшего.

Сообщается, что в результате действий 26-летнего молодого человека наиболее повреждены его квартира и соседское жилье, взрывом разрушены межкомнатные перегородки и стена между квартирами, а также повреждены двери в двух других квартирах первого этажа в этом же подъезде. Взрывной волной выбиты стекла в окнах подъезда с 1 по 4 этаж.

Сейчас молодой человек находится в реанимации, ему диагностирован термический ожог пламенем лица, верхних и нижних конечностей 2-3 степени, площадь ожога около 20%, ожоговый шок 2-3 степени.

Напомним, 3 января в Сумах пенсионер умышленоо устроил взрыв газа в жилом доме.