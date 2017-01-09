Двое военных ранены на Донбассе с начала дня В районе Сизого боевики применили "Град".

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Двое украиских военных ранены в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с начала дня в понедельник.

Об этом говорится в сводке штаба АТО в фейсбуке.

"На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалик, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП противника", - говорится в сообщении пресс-центра штаба.

На Донецком направлении боевики из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вели огонь по Авдеевке и Опытном.

На Луганском направлении в районе Сизого боевики применили БМ-21 "Град".

Из минометов неоднократно оккупанты вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов - по Новозвановке. По Троицком огонь вел снайпер.

По состоянию на 18:00 понедельника зафикисровано 27 обстрелов.

Как сообщалось, 8 января пятеро украинских военнослужащих ранены в ходе антитеррористической операции на Донбассе.