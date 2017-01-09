В Одесской области от переохлаждения умер пограничник Служащий Измаильского погранотряда пешком добирался к родственникам.

В Одесской области от переохлаждения умер пограничник.

Об этом в Facebook написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко.йсовета Павел Бойченко.

"От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения. Связь с ним была потеряна еще 7 числа, когда мужчина решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам", - написал Бойченко.

По его словам, тело погибшего было обнаружено в районе бывшего кирпичного завода вблизи с. Шевченково. Все обстоятельства устанавливаются

Ранее сообщалось, что 2 человека умерли и 7 госпитализированы из-за переохлаждения во Львовской области. Число погибших во Львовской области с выходных достигло 6 человек.