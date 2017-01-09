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Кличко поручил ответственным за уборку снега службам закончить работы в понедельник

Мэр сообщил, что в ночь на понедельник лично проверял ход очистки улиц от снега.

Кличко поручил ответственным за уборку снега службам закончить работы в понедельник
Уборка снега
Фото: Макс Требухов

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко поручил службам, ответственным за уборку снега, закончить работы в понедельник.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевгорадминистраци

"Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с председателям райадминистраций, руководством "Киевавтодора", "Киевпастранса", "Киевтранспарксервиса" и руководителями районных ДЭУ об эффективности уборки снега", - говорится в нем.

Мэр сообщил, что в ночь на понедельник лично проверял ход очистки улиц от снега.

"Но, так как я приехал на проверку без предупреждения, увидел и проблемы, которые есть в работе. Поэтому поручаю всем службам ответственно относиться к работе. Главная задача, - чтобы до вторника, когда начнется рабочая неделя, улицы, магистрали, тротуары столицы были очищены от снега", - подчеркнул Кличко.

Он акцентировал внимание всех коммунальных служб на том, что в обязательном порядке должен быть убран снег на переходах возле остановок общественного транспорта и тротуарах.

Как сообщалось ранее, ГосЧС заявила об ограничении движения по автодорогам ряда областей.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: снег, уборка, Виталий Кличко
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