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Пограничники задержали разыскиваемых Интерполом израильтянина и белоруса

Преступники были задержаны в аэропортах Киева и Харькова.

Пограничники задержали разыскиваемых Интерполом израильтянина и белоруса

Сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Израиля и гражданина Беларуси, разыскиваемых Интерполом.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Вчера в аэропорту "Харьков" сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Израиля, который разыскивался за совершение уголовного преступления на территории Польши", - говорится в сообщении.

Интерпол разыскивал гражданина Израиля для привлечения к уголовной ответственности за экономическое мошенничество.

Пограничники задержали израильтянина во время осуществления пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Тель-Авив" и передали сотрудникам полиции.

В понедельник сотрудники Госпогранслужбы во время оформления пассажиров рейса из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) в Лондон задержали гражданина Беларуси, который находится в международном розыске за грабеж.

Напомним, пограничники Черновицкого отряда Государственной пограничной службы 6 января задержали в пункте пропуска "Мамалыга" гражданина Молдовы, разыскиваемого Интерполом за мошенничество и создание преступной группировки.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: Госпогранслужба, Интерпол, задержание
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