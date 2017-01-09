8 человек погибли, 45 травмированы в ДТП из-за непогоды в воскресенье
Критическая ситуация с аварийностью - в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.
Восемь человек погибли и 45 получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за сложных погодных условий в воскресенье, 8 января.
Об этом говорится в сообщении департамента коммуникации Национальной полиции.
"Критическая ситуация с аварийностью - в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области", - говорится в сообщении.
Также Нацполиция сообщает, что по состоянию на 9:00 понедельника действовало ограничение движения по дорогам Ивано-Франковской и Львовской областей.
Как сообщалось ранее, ГосЧС заявила об ограничении движения по автодорогам ряда областей.