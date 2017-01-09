8 человек погибли, 45 травмированы в ДТП из-за непогоды в воскресенье Критическая ситуация с аварийностью - в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.

Восемь человек погибли и 45 получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за сложных погодных условий в воскресенье, 8 января.

Об этом говорится в сообщении департамента коммуникации Национальной полиции.

"Критическая ситуация с аварийностью - в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области", - говорится в сообщении.

Также Нацполиция сообщает, что по состоянию на 9:00 понедельника действовало ограничение движения по дорогам Ивано-Франковской и Львовской областей.

Как сообщалось ранее, ГосЧС заявила об ограничении движения по автодорогам ряда областей.