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8 человек погибли, 45 травмированы в ДТП из-за непогоды в воскресенье

Критическая ситуация с аварийностью - в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях.

8 человек погибли, 45 травмированы в ДТП из-за непогоды в воскресенье

Восемь человек погибли и 45 получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-за сложных погодных условий в воскресенье, 8 января.

Об этом говорится в сообщении департамента коммуникации Национальной полиции.

"Критическая ситуация с аварийностью - в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области", - говорится в сообщении.

Также Нацполиция сообщает, что по состоянию на 9:00 понедельника действовало ограничение движения по дорогам Ивано-Франковской и Львовской областей.

Как сообщалось ранее, ГосЧС заявила об ограничении движения по автодорогам ряда областей.

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Источник: "Украинские новости"
Тэги: ДТП
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